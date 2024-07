Victor Campenaerts gagne après un court solo devant Philipsen et Girmay

Victor Campenaerts a remporté lundi le critérium d'après-Tour d'Alost, traditionnellement le premier critérium disputé en Belgique au lendemain du Tour de France. Le coureur de Lotto Dstny, 32 ans, s'est imposé légèrement détaché devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Oliver Naesen (Decathlon-AG2R) a terminé quatrième devant Cedric Beullens (Lotto Dstny). Campenaerts s'était adjugé la 18e étape du Tour de France à Barcelonnette.

La course a démarré avec un peu de retard. L'avion qui devait emmener la plupart des participants en Belgique s'est envolé avec du retard. Les coureurs sont arrivés sous escorte policière où une foule enthousiaste - on parle de 50.000 spectateurs - ont salué et encouragé les héros du Tour.

Campenaerts s'est échappé à deux tours de la fin et s'est imposé. 'Vocsnor' succède au palmarès à Mathieu van der Poel.