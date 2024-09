Victor Campenaerts veut réaliser "un contre-la-montre aussi bon que possible"

"C'est un très beau parcours, je pense que chaque spécialiste du contre-la-montre sera content", a déclaré Campenaerts vendredi lors d'un point presse à l'hôtel de l'équipe belge à Wetzikon, près de Zurich. "Il y a une portion difficile dans une descente. Quand on pense à la Suisse, on s'imagine des routes parfaites partout, mais ils ont quand même trouvé un kilomètre en mauvais état", s'est-il amusé. "Mais pour Remco comme pour moi, c'est un parcours idéal."

À 32 ans, Campenaerts a déjà connu le podium des mondiaux de contre-la-montre: en 2018, il y a décroché le bronze. Plus tôt ce mois-ci, il a terminé sixième aux championnats d'Europe dans le Limbourg. "Mon objectif est de réaliser le meilleur contre-la-montre possible. Je trouve ce parcours un peu comparable à celui du premier chrono du Tour, où Remco avait remporté une victoire écrasante. J'avais moi aussi fait une bonne course ce jour-là", a ajouté Campenaerts, qui avait alors pris la cinquième place.