Vingegaard après son 7e succès en 11 jours de course: "Une de mes plus grandes victoires"

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), double vainqueur du Tour de France 2022 et 2023, a remporté la victoire finale dans la 59e édition du Tirreno-Adriatico, la course italienne par étapes du WorldTour. Elle a pris fin dimanche à San Benedetto del Tronto. "C'est l'une de mes plus grandes victoires, c'est certain", s'est réjoui le Danois après la course.

"Ce fut une journée très difficile, mais heureusement nous avons pu garder ce beau maillot", a encore confié Vingegaard. "Le départ a été très rapide, parce qu'il y a eu immédiatement une échappée très forte. Je pense que les équipes de sprinters ont compris qu'elles devaient aller très vite si elles voulaient avoir un sprint. Et c'est ce qu'elles ont fait. Mais heureusement, je n'ai pas perdu de temps et mes coéquipiers m'ont encore une fois évité tout problème."

Vingegaard a dominé les deux grandes étapes de montagne vendredi et samedi et n'a pas été mis en difficulté dimanche.

Il s'agit de la première victoire de Vingegaard au classement général du Tirreno, après sa 2e place en 2022 derrière son grand rival le Slovène Tadej Pogacar. Le danois a ainsi pu brandir le trident, le trophée de cette "Course des deux mers". "C'est un très beau trophée. C'est l'un des trophées les plus emblématiques du cyclisme. Je ne sais pas encore où je le mettrai dans ma maison, mais je lui trouverai certainement une place. C'est l'une de mes plus grandes victoires et j'en suis très, très heureux."

Vingegaard décroche déjà son 7e succès de la saison, en onze jours de course, et le 34e en carrière. Il s'est offert les bouquets de trois étapes et du général du O Gran Camino fin février en Espagne et les 5e et 6e étapes du "Tirreno" avant le classement final ce dimanche.