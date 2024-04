Vingegaard opéré de la clavicule, la durée de son indisponibilité encore à déterminer

Vingegaard va "désormais passer les prochaines semaines à se rétablir. On ne sait pas encore combien de temps cela prendra", a indiqué la formation néerlandaise. "Il se porte bien et exprime sa gratitude à tout le monde pour les paroles aimables des derniers jours."

Le Danois avait été l'une des victimes de la chute survenue en descente lors de la 4e étape du Tour du Pays baque le 4 avril. Le double vainqueur du Tour avait été placé en position latérale de sécurité par les secours, avant d'être évacué sur une civière avec une assistance respiratoire et une minerve, selon les images télévisées. Les premiers examens avaient révélé une fracture de la clavicule et plusieurs côtes cassées. Des examens supplémentaires ont révélé une contusion pulmonaire et un pneumothorax.