Vingegaard, résigné, veut sauver sa 2e place : "Maintenant, essayer de suivre Remco"

Le Danois espérait encore faire vaciller Pogacar aujourd'hui, mais c'est lui-même qui a eu du mal. "Je ne me sentais pas bien. À mi-chemin de l'étape, j'ai dû réajuster mon état d'esprit. Nous avions Matteo (Jorgenson) et Wilco (Kelderman) devant en tant qu'équipiers, prêts à m'assister si je voulais attaquer. Mais au lieu de cela, j'ai dû me contenter de suivre."

Vingegaard admet qu'il n'a plus le niveau qu'il avait plus tôt dans le Tour. "Je ne pense pas que Pogacar soit meilleur qu'au Plateau de Beille. Je ne suis simplement plus au meilleur de ma forme. Ma préparation courte a sûrement eu des conséquences. J'ai été performant pendant deux semaines et demie, mais maintenant la lutte pour la victoire est terminée."

Désormais, il se concentre sur la deuxième place. "Demain, ce sera encore comme aujourd'hui : essayer de suivre Remco et me concentrer là-dessus. Il reste deux jours difficiles avant Nice, mais je vais tout faire pour rester dans sa roue."