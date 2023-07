Vingegaard "surpris" que Pogacar n'ait pas réussi à le suivre

"Le plan était de mettre des gars dans l'échappée, on en avait trois", a expliqué Vingegaard. "Sur le papier ce n'était pas une étape qui me convenait très bien. Mais dans la dernière ascension, je sentais que j'avais de bonnes jambes. J'ai dit à Sepp Kuss d'aller à l'avant, et j'ai attaqué. J'étais surpris que Pogacar n'arrive pas à me suivre. Je voulais le tester un peu, mes jambes étaient vraiment bonnes. Je suis super heureux de ma performance aujourd'hui, de prendre déjà une minute d'avance sur lui."

Désormais deuxième du général à 47 secondes du vainqueur du jour, Jai Hindley, Vingegaard "ne sait pas" s'il est désormais le grand favori du Tour. "On continue juste à faire de notre mieux et on verra où ça nous mène."