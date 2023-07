Vingegaard veut concrétiser ses rêves dans la dernière semaine du Tour

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) aborde la dernière semaine du Tour de France avec beaucoup de confiance. "Je sais ce dont je suis capable et je suis en excellente forme", a déclaré le Danois, toujours porteur du maillot jaune de leader lors de la deuxième journée de repos. "Je crois en moi et j'ai également confiance en notre plan. Il ne nous reste plus qu'à le suivre."

Jumbo-Visma, la solide équipe de Vingegaard, a fait tout son possible pour écarter le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ces derniers jours. Mais ce dernier n'a pas faibli dans les Alpes. Pogacar prendra le départ d'un contre-la-montre individuel délicat de plus de 22 kilomètres mardi, avec seulement 10 secondes de retard sur Vingegaard.

Vingegaard fera tout ce qu'il peut pour remporter le Tour de France et récidiver après 2022 . "J'espère pouvoir rester en jaune jusqu'à Paris", a-t-il déclaré. "Je me souviens de l'année dernière et je me battrai jusqu'au bout pour que mes rêves deviennent réalité."