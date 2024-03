Visma-Lease a Bike mise tout sur Jorgenson et Benoot: "Nous regarderons depuis le 2e rang"

Privée de Wout van Aert, l'équipe Visma-Lease a Bike va jouer les cartes du vainqueur d'À Travers la Flandre Matteo Jorgenson et de Tiesj Benoot dimanche au Tour des Flandres. Merijn Zeeman, le directeur sportif de l'équipe néerlandaise WorldTour, a confié cette option lors de la conférence de presse du Team vendredi à Gand.

"C'est un peu bizarre", soupire Zeeman. "Notre homme pour dimanche, Wout van Aert, est à l'hôpital et il faut quand même se remettre au travail pour préparer la course. Nous travaillons sur un plan pour en tirer le meilleur parti dimanche, mais aussi dimanche prochain. Ce n'est pas la première fois que nous devons faire face à des revers. Je pense au Tour 2021 avec Primoz Roglic. Quand il est tombé, Jonas Vingegaard s'est dressé. Et il y a d'autres exemples de ce genre".

Le grand favori pour dimanche est Mathieu van der Poel. "Il n'est peut-être pas judicieux de révéler notre plan de course lors d'une conférence de presse", a déclaré Zeeman en riant. "Ou alors, vous n'allez pas le dire aux autres ? Bien sûr, nous élaborons une stratégie. Mathieu est le grand favori. Nous pouvons maintenant regarder un peu depuis le deuxième rang. Même si l'équipe est très motivée. Matteo Jorgenson est notre pion offensif. Il n'a pas connu de blessure jusqu'à présent et il a remporté À Travers la Flandre mercredi. Jorgenson n'a que 24 ans et il est encore en plein développement".