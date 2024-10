Visma-Lease a Bike Women recrute la Française Marion Bunel

Visma-Lease a Bike Women s'est renforcé avec la signature de la jeune coureuse Marion Bunel. La Française de 19 ans, qui a remporté cette saison le Tour de l'Avenir féminin, quitte St. Michel-Mavic-Auber93 et a paraphé un contrat de trois ans avec la formation néerlandaise, comme annoncé ce jeudi.

"C'est un rêve qui devient réalité", a déclaré Bunel au travers de propos relayés dans un communiqué de l'équipe.

"Visma-Lease a Bike est l'une des meilleures équipes au monde, et je me sens honorée d'en faire partie à partir de la saison prochaine. Je suis convaincue que c'est l'étape parfaite pour la suite de ma carrière. En termes d'infrastructures et de coéquipières, je ne pouvais pas rêver mieux", a-t-elle ajouté.

Marion Bunel compte l'édition 2024 de l'Alpes Gresivaudan Classic comme seule victoire professionnelle dans sa carrière.