"Vite remis", Tom Pidcock rejoint la sélection d'INEOS Grenadiers pour Paris-Roubaix

Tom Pidcock pourra ainsi disputer Paris-Roubaix, alors qu'il était censé se trouver sur les routes du Pays basque. Dans la sélection, il prend la place de l'Australien Cameron Wurf et rejoint les Britanniques Joshua Tarling, Ben Turner, Ben Swift et Connor Swift l'Italien Elia Viviani et l'Américain Andrew August.

À 24 ans, le Britannique participe pour la première fois à Paris-Roubaix chez les seniors, après avoir remporté la course chez les espoirs (2019) et chez les juniors (2017). "C'est ma course préférée. Je suis impatient de la courir pour la première fois. Le romantisme, la passion: c'est la course la plus spéciale de la saison."

Ses objectifs demeurent cependant les classiques ardennaises. L'année dernière, il s'était classé 2e de Liège-Bastogne-Liège et 3e de l'Amstel Gold Race.