Vlasov surprend les favoris dans la 7e étape, Evenepoel, 2e, revient à 36 secondes

Aleksandr Vlasov s'est offert la victoire en solitaire dans la 7e étape de Paris-Nice (2.WorldTour), samedi au sommet de La Madonne d'Utelle, l'ascension finale de 15 km à 5.7% classée en 1re catégorie. La course s'était élancée sous la pluie de Nice 104 km plus tôt.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a été lâché par les autres prétendants à la victoire finale à 2 kilomètres de l'arrivée. Il s'est classé 7e de l'étape à 27 secondes de Vlasov. L'Américain a préservé de justesse sa tunique jaune. Il ne possède plus que 4 secondes d'avance sur son compatriote Jorgenson. Skjelmose est 3e à 35 secondes tandis qu'Evenepoel, 4e, s'est replacé à 36 secondes. Il était à 1:03 au départ de cette 7e étape.

Le Russe de l'équipe BORA-hansgrohe a devancé de 8 secondes Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) qui a battu au sprint le Slovène Primoz Roglic, le leader de Vlasov, le champion du Danemark Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike), tous classés dans le même temps.

Celle qui était annoncée comme l'étape-reine de cette 82e édition de la "Course au Soleil" avait dû être modifiée par les organisateurs en raison des chutes de neige annoncées et survenues vendredi. Le parcours initial de 173 km entre Nice et la station de ski de Auron a donc été sensiblement réduit tout en conservant 2.342 mètres de dénivelé positif.

Paris-Nice se termine dimanche autour de Nice sur la distance de 109,3 km avec 2.300 mètres de dénivelé positif, quatre cols de deuxième catégorie et deux cols de première catégorie au menu. Le dernier, le Col des Quatre Chemins (3.8 km à 8,1%, cat.1) a son sommet situé à 8 km de la ligne d'arrivée finale.