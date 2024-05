Vollering espère que cette victoire constitue "un bon départ" pour le reste de la saison

"J'étais un peu nerveuse", a confié la lauréate, "car je trouvais que la montée finale n'était pas très difficile. Il y avait un vent de face, et ce n'était pas très raide", a estimé Demi Vollering. "Il y avait une partie avec un vent de dos, et je me suis dit qu'il fallait y attaquer et m'assurer de creuser un écart. Comme ça, les poursuivantes seraient dans le vent. J'ai su faire le trou, l'élargir et rester en tête. Je suis très heureuse d'avoir pu gagner cette étape, c'est une très belle manière de conclure."

Après avoir conquis ses 30e et 31e victoires en carrière, Vollering avait le sourire. Elle avait terminé sur le podium des Strade Bianche, de la Flèche Brabançonne, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, sans encore lever les bras cette saison. "C'est un bon départ, j'espère. J'ai hâte de courir la suite de la saison. J'espère encore terminer quelques belles courses par étapes."