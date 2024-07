VTT: Victor Koretzky doit se contenter de l'argent après la folle remontée de Tom Pidcock

C'est la dixième médaille pour la France à l'issue d'une course complètement folle, marquée par la remontée de la star britannique, et un final haletant sur la colline d'Elancourt.

"Je rêvais vraiment de l'or, il ne me manquait pas grand-chose. Je pense que je pouvais le battre aujourd'hui. Mais avoir une médaille d'argent est déjà une très belle récompense", a-t-il dit.

"Il me touche, il me défait ma chaussure, c'était dur de faire quelque chose derrière. Mais il était vraiment fort, c'est vraiment un grand champion", a commenté Koretzky, qui éprouvait "un sentiment mitigé".

Grand favori au départ, Pidcock a accéléré dès le troisième des huit tours de circuit sur la colline artificielle d'Elancourt et Koretzky était le seul à réussir à le suivre.

Mais, un tour plus tard, le Britannique a été victime d’une crevaison à l'avant et contraint à un changement de roue qui, pour ne rien arranger, a pris plus de temps que prévu.

Doublé par plusieurs concurrents, la star britannique, qui est aussi champion du monde en titre, est reparti avec une quarantaine de secondes de retard sur Koretzky, parti en solitaire.