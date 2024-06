Wilco Kelderman a chuté et subi des blessures superficielles

Si Wout van Aert et Jonas Vingegaard ont rassuré leur équipe Visma-Lease a Bike à l'occasion de la 1re étape du Tour de France, le Néerlandais Wilco Kelderman a quant à lui chuté et a subi quelques blessures superficielles. Il a subi plusieurs contusions et hématomes, selon le bulletin médical de l'organisation du Tour, ainsi que des écorchures.