William Junior Lecerf s'impose au sprint dans la 4e étape

William Junior Lecerf (Soudal-Quick Step devo Team) a remporté la 4e étape du Tour du Rwanda, course cycliste de catégorie 2.1, mercredi. Après les 93 km parcourus entre Karongi et Rubavu, il a devancé au sprint le Colombien Jhonatan Restrepo (Polti Kometa) et le Français Julien Simon (TotalEnergies).