William Lecerf dauphin de Simon Yates au sprint de la 5e étape et au classement général

William Lecerf a terminé à la 2e place de la 5e étape du AlUla Tour (2.1). Le coureur de Soudal Quick-Step a été battu dans un sprint en petit comité par le Britannique Simon Yates (Jayco-AlUla), qui remporte par la même occasion le classement général. Le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a fini 3e au bout des 150,2 kilomètres de AlUla Old Town à Harrat Uwayrid, samedi en Arabie saoudite.

Le maillot vert de vainqueur du classement général est ainsi revenu à Yates, avec 3 secondes d'avance sur Lecerf, qui est dans le même temps que Fisher-Black. Le Belge de 21 ans a remporté le classement du meilleur jeune. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a quant à lui décroché le classement par points grâce à ses victoires sur les 3e et 4e étapes.

Un groupe de quatre coureurs avec Yates, Lecerf, Fisher-Black et son coéquipier polonais Rafal Majka s'est détaché dans la montée finale qui aboutissait à un peu plus de 8 kilomètres du terme. Ils se sont disputés le sprint dans lequel le Britannique a pris une petite longueur d'avance qu'il n'a plus cédée. William Lecerf est parvenu à s'accrocher à sa roue pour enlever la 2e place de justesse, devant Fisher-Black.