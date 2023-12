Wourt van Aert renoue avec le succès à Heusden-Zolder

Barré ensuite à trois reprises (à Mol, à Anvers et à Gavere) par le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui survole la concurrence, Wout van Aert a cette fois empoché la mise sur le parcours très roulant autour du circuit de Zolder, devant Eli Iserbyt, qui aura lutté jusqu'au bout pour conforter sa place de leader au classement général.

Sept coureurs, dont le jeune Néerlandais Tibor del Grosso, vice-champion du monde espoirs derrière Thibau Nys, sont restés groupés durant les six premiers tours sur les huit au programme. Eli Iserbyt avait placé plusieurs accélérations, mais c'est bien Wout van Aert qui faisait la différence, s'imposant avec 8 secondes d'avance sur le Flandrien, qu'il a lâché dans la seconde moitié du dernier tour.

Le Néerlandais Joris Nieuwenhuis a pris la 3e place à 34 secondes, devant Niels Vandeputte, 4e à 38 secondes, et Tibor del Grosso, 5e à 44 secondes.

Au classement général du Superprestige, Eli Iserbyt, qui a disputé 22 cross cette saison et qui n'a plus gagné depuis le 3 décembre à Flamanville en Coupe du monde, est désormais leader avec 86 points, devant Joris Nieuwenhuis et Niels Vandeputte, qui comptent tous deux 61 points.