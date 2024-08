Wout Poels quitte Bahrahn Victorious et rejoint Astana Qazaqstan

Wout Poels quittera l'équipe Bahrain Victorious et rejoindra Astana Qazaqstan à la fin de la saison. L'équipe kazakhstanaise du WorldTeam dirigée par Alexandr Vinokourov a annoncé lundi la venue du grimpeur néerlandais de 36 ans. Il a signé un contrat d'un an.

"Je suis très heureux de rejoindre Astana", a déclaré Poels sur le site Internet de l'équipe. "L'équipe est présente dans le peloton professionnel depuis des années, avec un nombre impressionnant de grandes victoires, et c'est formidable de rejoindre un tel groupe. L'année prochaine, je veux montrer ce dont je suis capable. J'ai un rêve : gagner une étape du Giro d'Italia et rejoindre ainsi la liste des coureurs qui ont gagné des étapes dans les trois grands tours. Mais bien sûr, les intérêts de l'équipe passent avant tout. Après Cees Bol et Ide Schelling, je serai le troisième Néerlandais de l'équipe. Ce sera formidable de rouler avec eux. Mais je veux d'abord terminer cette saison en beauté et dire au revoir à Bahrain d'une belle manière.

Poels a remporté la 15e étape du Tour de France et la 20e de la Vuelta l'année dernière. En 2017 et 2020, il a terminé sixième du classement final de la Vuelta. Il a inscrit Liège-Bastogne-Liège à son palmarès en 2016. Celui-ci comprend 24 succès dont un cette année à l'arrivée de la 5e étape du Tour de Hongrie.