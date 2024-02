Wout van Aert: "Après ce Nieuwsblad, nous serons encore plus les favoris à Kuurne"

"Je pense que nous pouvons être très contents de notre prestation", a indiqué van Aert, qui a levé le bras en s'imposant dans le sprint des poursuivants, marquant ainsi le succès collectif de son équipe. "Nous avons livré une prestation parfaite. Tout le monde est en forme dans l'équipe, les coureurs qui reviennent d'un stage en altitude, les autres qui sortent de courses. Nous alignerons la même équipe dimanche à Kuurne-Brussel-Kuurne et, bien sûr, après notre succès de samedi, nous seront encore plus les favoris du jour. Il sera, je pense, plus difficile de partir en échappée, mais je pense avoir montré samedi que je peux avoir confiance dans mon sprint."