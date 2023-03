Wout van Aert chef de file chez Jumbo-Visma pour le Tour des Flandres

Vainqueur de l'E3 Harelbeke vendredi et deuxième de Gand-Wevelgem deux jours plus tard après avoir offert la victoire à son équipier français Christophe Laporte, Van Aert mènera la sélection de Jumbo-Visma aux côtés de Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Tosh Van der Sande, Laporte, qui a aussi remporté À Travers la Flandre mercredi, l'Italien Edoardo Affini et le Néerlandais Tim van Dijke.

Van Dijke remplace lui son compatriote Dylan van Baarle. Le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 n'est toujours pas remis d'une chute encourue sur l'E3 Harelbeke vendredi. Il avait déjà dû déclarer forfait pour À Travers la Flandre.