Wout van Aert conclut sur une note positive : "Beaucoup d'incertitudes ont été levées"

Deux mois après sa chute dans A Travers la Flandre, Wout van Aert a pris part à sa première course à étapes en Norvège. Mission accomplie, pour le coureur de Visma-Lease a Bike, même si une chute dans la deuxième étape a suscité des inquiétudes. En fin de compte, les dégâts n'ont pas été trop importants et Van Aert s'est classé quatrième et troisième des deux dernières étapes, samedi et dimanche.

"Je suis satisfait de ma performance après cette dernière étape, même si je pouvais faire un peu mieux. Il y a toujours une différence entre avoir les bonnes ambitions et ne pas faire d'effort. J'avais l'intention de me lancer à fond dans la course et c'est ce que j'ai réussi à faire ces deux derniers jours. Je suis devenu un Wout van Aert différent si l'on compare les premières étapes avec les dernières. Beaucoup d'incertitudes ont été levées. Je me suis senti de mieux en mieux. C'est d'ailleurs ce que j'espérais. La confiance s'est accrue en cours de route. Et surtout, je n'ai pas ressenti de douleur. En tout cas, je n'ai pas eu trop mal", a déclaré Van Aert au micro de VTM.

"J'ai vécu une semaine positive. C'est une course par étapes que nous allons évaluer pour voir ce qui va m'être accordé. Mais je ne veux pas le faire devant la caméra", a conclu Van Aert.