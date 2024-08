Wout van Aert déçu de ne pas avoir pu conclure le travail de son équipe

L'équipe Visma-Lease a Bike a dicté le rythme sur la longue ascension du Puerto de Leitariegos. "Je m'attendais à ce qu'elle soit plus difficile", a expliqué Van Aert. "Bien sûr, ce n'était pas facile, mais il était possible de rester dans les roues. Les sprinteurs n'ont pas décroché. J'avais encore confiance dans mon sprint, mais j'ai eu une crampe dans les 50 derniers mètres. Et Kaden était aussi un peu plus fort."

Van Aert avait passé la journée de vendredi à l'attaque, ce qui lui avait permis de prendre le maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur. Cela lui a peut-être couté de l'énergie dans le final. "C'est possible. Hier c'était difficile, mais c'était aussi une belle journée. Ce n'est jamais facile de gagner sur un grand Tour. Ce que l'équipe a fait aujourd'hui est magnifique. Aucune autre équipe n'a contrôlé la course. Nous l'avons fait et nous avons eu un sprint. C'est dommage que je n'ai pas pu conclure le travail. Mais j'ai marqué des points pour le classement de la montagne, je suis content."