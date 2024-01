Wout van Aert en stage en Espagne "pour retravailler les bases"

L'Anversois, comme les autres, n'a rien pu faire face à l'outrageuse domination du Néerlandais Mathieu van der Poel vainqueur de sa 9e course en neuf départs jeudi à la Côte. "Je n'ai pas essayé de le suivre, consciemment", a commenté Wout van Aert dans un communiqué de sa formation Visma-Lease a bike. "Au début, j'ai déclipsé et j'ai dû sprinter pour revenir correctement. J'ai surtout essayé de rouler à mon rythme. J'avais de meilleures jambes et c'était vraiment chouette d'avoir fait ce cross."

Wout van Aert ponctuera son stage en Espagne, par un unique retour en cyclocross, à Benidorm, pour l'avant-dernière manche de Coupe du monde le 21 janvier.