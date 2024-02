Wout van Aert a essayé de gagner l'étape dimanche: "C'était bien parti"

Wout van Aert a été un des grands animateurs de la 5e et dernière étape du Tour d'Algarve qu'il a finalement terminée à la 13e place. Le natif d'Herentals termine aussi à la 7e place du classement général remporté par Remco Evenepoel.

À 40 km, Van Aert est parti en contre derrière l'échappée de vingt coureurs avec son équipier norvégien Per Strand Hagenes et l'Irlandais Ben Healy. Il s'est ensuite isolé en tête avec Healy et le Néerlandais Gijs Leemreize avant d'être repris à 2 km de l'arrivée sur les premières rampes de l'Alto de Malhao.

"En attaquant, j'espérais me rapprocher de la victoire d'étape", a confié Van Aert dans un communiqué de son équipe Visma-Lease a Bike. "À un moment, c'était bien parti mais j'ai aussi senti que Healy était un peu plus fort. Quand le peloton nous avait dans le viseur, je me suis laissé glisser en espérant aider mes équipiers mais cela n'a pas réussi."