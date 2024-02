Wout van Aert est prêt pour le week-end d'ouverture

Les Visma-Lease a Bike se présenteront au départ avec une kyrielle de favoris. En plus de Wout van Aert, lauréat 2022, les "abeilles" pourront compter sur Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Jan Tratnik et le vainqueur de l'an dernier, Dylan van Baarle.

Wout van Aert, qui a fait du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix ses objectifs du printemps, arrive à Gand en n'étant pas encore au top de sa forme mais avec le moral gonflé par sa victoire d'étape au Tour d'Algarve.

"Cette victoire m'a fait du bien, j'ai pu faire le plein de confiance", dit WVA. "Je suis encore à quelques pour cent de ma condition optimale, je ne partirai en stage d'altitude pour préparer le Ronde et Paris-Roubaix que la semaine prochaine. Mais je me manque pas de motivation pour ce week-end. Avec l'équipe, nous voulons durcir la course. Soudal Quick-Step aura aussi un bloc solide avec Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen. Arnaud De Lie, Tom Pidcock, Tim Wellens et Matej Mohoric, entre autres, sont parmi les favoris. Mais heureusement, plusieurs des favoris font partie de mon équipe".

Van Aert sera aussi au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. "Ce sera un saut dans l'inconnu pour moi, un défi. Avec tout le respect, on ne peut pas comparer Kuurne au Nieuwsblad. Je n'ai pas encore gagné à Kuurne, je prendrai donc le départ avec ambition".