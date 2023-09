Wout van Aert et Arnaud De Lie seront les leaders belges et deux des favoris pour le titre

Au lendemain de la victoire de la Néerlandaise Mischa Bredewold chez les dames, ce sont les élites masculines qui montent en selle ce dimanche dans la province de Drenthe aux Pays-Bas afin de briguer le maillot bleu et blanc étoilé de champion d'Europe de cyclisme sur route. Une semaine après la fin de la Vuelta, plusieurs pointures manquent au départ à commencer par le champion du monde Mathieu van der Poel et son prédécesseur Remco Evenepoel. Wout van Aert et Arnaud De Lie ont été désignés leaders du Team Belgium. Ils pourront compter sur Yves Lampaert, Jasper De Buyst, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns et Florian Vermeersch.