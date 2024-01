Wout van Aert était "choqué" de l'écart creusé par Mathieu van der Poel sur la ligne

"Il était encore une fois très fort aujourd'hui", a avoué Van Aert à propos de son concurrent. "Je voulais vraiment mettre Mathieu sous pression dès le départ. J'ai pris un bon départ et je me devais de faire l'écart. J'ai mis toute mon énergie dans les deux premiers tours. Je voulais lui rendre la tâche un peu plus difficile. Lorsque j'ai commis une erreur à la fin du deuxième tour, Mathieu van der Poel s'est soudain dégagé et est parti en trombe. Mon plan s'est arrêté là et j'ai dû immédiatement revenir à mon propre rythme".

Au final, Van Aert a terminé à 1:55 de Van der Poel. "Cet écart en dit long. Après deux tours, il a commencé son one-man-show. Je ne dirais pas que c'est une déception. Bien sûr, j'espérais lui rendre la tâche beaucoup plus difficile. Au début, j'ai bien réussi, mais petit à petit, Mathieu est monté en puissance. Je sais ce que je fais. Je roule jeudi à Coxyde. J'ai déjà travaillé dur et j'espère que je pourrai y terminer un beau cross", a conclu Van Aert.