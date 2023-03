Wout van Aert fait sa rentrée avec Roglic et la succession à Pogacar est ouverte

Tant en 2022 qu'en 2021, Pogacar avait dominé le classement général sur la Course des deux mers, remportée pour la dernière fois par un Belge en 2016. Greg Van Avermaet avait alors triomphé, en partie grâce à la suppression de l'étape reine. Cette année, il ne devrait cependant pas être en mesure de jouer les premiers rôles.

Par contre, l'équipe Jumbo-Visma se présente avec de sérieux candidats. Elle a récemment annoncé qu'elle alignerait Primoz Roglic, lequel lancera sa saison en ralliant l'Adriatique. Il sera soutenu par les Belges Wout van Aert et Tiesj Benoot, ainsi que le Néerlandais Wilco Kelderman. Van Aert avait terminé 2e en 2021, Benoot 4e en 2018.

Sans Pogacar, UAE Team Emirates voudra toujours se montrer. Le Britannique Adam Yates a fini sur le podium de l'UAE Tour remporté par Remco Evenepoel fin février, et il sera accompagné de l'Américain Brandon McNulty et du Portugais Joao Almeida en tant qu'outsiders en Italie.

Jai Hindley et son coéquipier russe Alexander Vlasov défendront les couleurs de BORA-hansgrohe, et il faudra garder un œil sur les Espagnols Enric Mas (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious), ainsi que sur INEOS Grenadiers qui se présente avec le vainqueur polonais de l'édition 2018, Michal Kwiatkowski.