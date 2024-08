Wout van Aert "fier" de porter le maillot à pois du classement de la montagne

"Même ce matin, je n'étais pas intéressé. Mais j'ai vu Kaden Groves se lancer dans une échappée précoce. Il est toujours un adversaire pour le maillot vert, alors j'ai décidé de faire le bond. Une fois que je me suis retrouvé dans l'échappée, je savais que la journée serait difficile de toute façon, alors j'ai pensé qu'il valait mieux essayer de prendre tout ce qu'il y avait sur la route", a confié Wout van Aert au micro des organisateurs.

"Parfois, dans le Tour, j'ai aussi été proche d'être leader avec le maillot à pois, et je regrette un peu de n'avoir jamais vraiment essayé. Aujourd'hui, c'était donc le bon jour pour le faire, et je suis vraiment fier de le porter. Pour être honnête, je n'ai jamais cru que la victoire d'étape était possible. Surtout avec des coureurs comme Vine, McNulty ou Woods dans le groupe de tête, je savais qu'ils étaient bien meilleurs dans la montée raide de l'arrivée. De plus, j'étais trop concentré sur tous les points intermédiaires de la route, où j'ai gaspillé trop d'énergie pour être compétitif dans la montée finale. Tant que les pentes sont inférieures à 6-7%, je peux grimper assez bien. Mais quand c'est raide, je n'ai aucune chance. Demain est une bonne étape où nous essaierons de survivre aux montées. Nous verrons si c'est possible."