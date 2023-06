Wout van Aert: "J'espérais avoir la bonne tactique, mais ce n'était pas le cas"

Dimanche au Championnat de Belgique, Wout van Aert est parti à l'attaque à 60 km de l'arrivée en compagnie d'Yves Lampaert. Lorsque le duo a été repris 30 km plus loin, le champion de Belgique du contre-la-montre espérait que l'épreuve se jouerait au sprint. Cela n'a pas été le cas et il a terminé à une anonyme 47e place.

"On participe toujours à un championnat de Belgique pour gagner. J'avais espéré avoir la bonne tactique en attaquant de si loin avec Yves, mais ce n'était pas le cas. Rétrospectivement, nous étions peut-être avec trop de gars de Jumbo-Visma à l'avant, ce qui a fait peser le poids de la course sur nos épaules. Ensuite, nous sommes encore entrés en collision avec les gros blocs. Dommage", a précisé Van Aert.

"Pour avoir une chance de l'emporter, nous aurions dû rester en tête avec ce grand groupe. Avec Yves, j'avais l'homme idéal dans notre échappée de deux coureurs, mais il n'y a pas grand-chose à faire contre un peloton qui chasse avec détermination. Je me suis alors placé au milieu du peloton pour économiser des forces en cas de sprint massif. Mais le groupe avec Tiesj Benoot est parti et j'ai vite compris que c'était fini et que je pouvais faire une croix sur un nouveau maillot tricolore. Je vais dorénavant m'entraîner légèrement et surtout préparer mes valises direction Bilbao où je prendrai le départ de mon cinquième Tour de France. Mais je dois d'abord retrouver mon esprit positif après ce championnat de Belgique, qui a quand même été difficile", a conclu Wout van Aert.