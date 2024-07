Wout van Aert: "Jonas Vingegaard a eu quelques moments difficiles"

Wout van Aert a été très en vue dans la 17e étape du Tour mercredi entre Saint-Paul-Trois Châteaux et SuperDévoluy, qui a été très animée. Il a d'emblée tenté de filer avec les échappés et a bien aidé son leader dans le final.

"C'était un début d'étape avec un peu de bordures et des parties plates, un bon terrain pour moi et pour entrer dans l'échappée", a expliqué van Aert au micro de la RTBF.

Quand Benoot, Cort, Grégoire et Jungels sont partis, "la situation était bonne pour nous avec Tiesj (Benoot, ndlr) devant. À l'arrière on contrôlait et marquait toutes les attaques. À la fin un grand groupe (47 coureurs) a joué l'étape, pour moi personnellement c'était difficile avec tous ces grimpeurs."