Wout van Aert: "Ma chute dans le Paterberg a tout changé"

Vainqueur sortant, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a ruiné ses chances de victoire dans l'E3 Classic à cause d'une chute sur les pavés au début de la montée du Paterberg, à 42 kilomètres de l'arrivée. Il a terminé la course à la troisième place après une vaine tentative en solo de retour sur Mathieu Van der Poel, le vainqueur du jour.

"La chute a eu un impact certain sur la suite de ma course, j'ai perdu beaucoup de forces dans l'incident et dans mon retour dans le groupe de poursuite derrière Van der Poel", a expliqué Wout van Aert. "En fait, j'ai voulu me replacer dans le Paterberg en remontant sur les pavés mais ma roue a heurté le pavé et j'ai glissé et chuté sur le côté droit. J'ai des douleurs au coude et à la hanche. Ce fut vraiment une bête chute. On va examiner l'ampleur des dégâts, je crois que c'est limité".

Le Belge a réussi à revenir seul à une dizaine de secondes de van der Poel à 33 kilomètres de l'arrivée avant de perdre pied définitivement. "J'ai vraiment pensé que j'allais revenir sur l'homme de tête mais j'ai perdu mon tempo dans la montée de Karnemelkbeekstraat. Il me manquait de la force et j'ai commencé à avoir froid dans la finale". Van Aert a été rejoint à 4,5 kilomètres de l'arrivée par Jasper Stuyven, qui était sorti du groupe de poursuite. "Ce retour de Jasper fut une bonne chose pour moi, ce m'a permis de rejoindre l'arrivée avec lui et de monter sur le podium. Je suis finalement content de mon résultat, ma troisième place est satisfaisante, après ma chute. Mathieu Van der Poel était en tout cas le plus fort du jour et il n'y avait rien à faire contre lui".