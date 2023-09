Wout van Aert médaillé de bronze sur le contre-la-montre, Joshua Tarling s'impose

Wout van Aert a terminé à la 3e place du contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme chez les élites messieurs. Le Britannique Joshua Tarling a remporté une victoire écrasante sur le parcours de 29,8 kilomètres autour d'Emmen, avec 42 secondes d'avance sur le Suisse Stefan Bissegger et une de plus sur Van Aert.

Yves Lampaert a réussi son objectif de terminer dans le top-10 puisqu'il est 9e à 1:25 du vainqueur du jour, dans la même seconde que le Français Rémi Cavagna, 8e. L'épreuve a été marquée par la violente chute de Stefan Küng. Le Suisse a percuté une barrière et a terminé la course avec le casque brisé, le visage et le maillot ensanglantés, à 1:29 de Tarling.

Le Britannique de 19 ans signe son 3e succès de la saison et de sa courte carrière, après le championnat de Grande-Bretagne de contre-la-montre, et le chrono du Renewi Tour à la fin du mois d'août. Il succède à Bissegger au palmarès du championnat d'Europe, remporté en 2017 et 2018 par Victor Campenaerts, et en 2019 par Remco Evenepoel.