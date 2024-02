Wout van Aert n'a pas sprinté après une chute: "Un choix délibéré"

Comme l'épreuve portugaise de Pro Series comporte un contre-la-montre et qu'elle ne comporte aucune étape de haute montagne, Van Aert avait, sur le papier, une chance de s'imposer. Étonnamment, il a signifié qu'il viserait une victoire d'étape. Lors de la première étape entre Portimao et Lagos, Van Aert il a tenu ses promesses en franchissant la ligne d'arrivée loin derrière Gerben Thijssen. "Wout a été fortement impliqué dans le final à deux reprises dans la Clasica de Almeria (dimanche dernier) et à la Clasica Jaen (lundi). Nous avons pris la décision aujourd'hui de lui accorder un peu de repos et de ne pas le laisser sprinter", a expliqué Marc Reef, son directeur sportif, sur le site de l'équipe.

Jeudi, le Tour d'Algarve affrontera la première et la plus délicate des deux arrivées en côte à Foia, après une montée de 7,5 kilomètres à un peu moins de six pour cent de moyenne.