Wout van Aert "n'avait pas de plan en tête" avant la dernière ligne droite

"Je suis évidemment déçu ne pas avoir gagné", a déclaré Van Aert au micro de Sporza. "Mathieu m'a mis sous pression dès les premières minutes. Pendant la première demi-heure, j'ai eu du mal à rester dans sa roue. Par la suite, cela a donné l'impression, à mon sens, que je restais dans sa roue comme un lâche. Je n'ai pas attaqué car j'ai senti que cela ne servirait à rien. Il a finalement gagné au sprint, chapeau à lui."

Van der Poel a notamment trompé Van Aert en n'accélérant pas lors du dernier passage sur les poutres. "J'ai accéléré avant les poutres car j'aurais perdu du terrain si je ne le faisais pas. Durant toute la course, j'ai pensé aborder la dernière ligne droite en 2e position. Quand je me suis retrouvé devant, je n'avais pas de plan en tête. Je pense que Mathieu était le plus fort mais cela ne veut pas dire que je n'aurais pas pu gagner la course. Avec du recul, je me dis que j'aurais eu plus de chance en lançant directement le sprint mais je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute."