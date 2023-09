Wout van Aert ne sera pas au départ samedi

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a renoncé à prendre le départ de la Super 8 Classic (1.Pro), qui sera disputée samedi sur 203,6 km entre Brakel et Haecht.

Selon Jumbo-Visma, van Aert, qui fête son 29e anniversaire ce vendredi, n'est "pas totalement en forme" et va se "concentrer sur ses autres objectifs de la fin de saison".

Wout van Aert, qui a rempoté la semaine dernière une étape et le classement final du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro), disputera la semaine prochaine l'Euro de cyclisme en province de Drenthe, aux Pays-Bas, où il prendra le départ du contre-la-montre et de la course en ligne.