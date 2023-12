Wout van Aert à nouveau deuxième: "J'espère quelques cross dans la boue"

"Les jambes étaient bonnes aujourd'hui", a expliqué Van Aert, qui a lâché Eli Iserbyt pour prendre la deuxième place. "Dès le départ, j'ai pris une bonne position. J'ai roulé de manière plus conservatrice que d'habitude. J'ai essayé de suivre les autres. Je n'ai pas encore la condition pour aller à fond une heure entière. Ce n'est que dans les deux derniers tours que j'ai ouvert complètement les gaz. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui contre Mathieu van der Poel. La deuxième place était le maximum possible."

Van der Poel avait loupé complètement son départ et a dû effectuer une course-poursuite depuis l'arrière. "J'étais heureux d'être en tête et voulais garder cette position", a confié Van Aert. "Le premier tour était rapide. C'est pourquoi j'étais surpris que Mathieu fasse si vite son apparition à l'avant. Après quoi, c'est vite devenu clair qu'il était le meilleur du lot. Je suis heureux de ne pas avoir exagéré et d'avoir roulé mon propre cross. Je sens qu'il y a une amélioration notable en ce qui concerne les conditions de cross. La première course à Essen était spéciale avec toute cette boue. Ce sont des courses qui me conviennent. J'espère que d'autres cross dans la boue arriveront durant la période de Noël intense. Peut-être que Gavere sera déjà l'un de ceux-là?"