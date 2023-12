Wout van Aert part avec "quelques points d'interrogation" à Essen

Wout van Aert (Jumbo-Visma) débutera sa saison de cyclocross samedi à 15h00 avec le cross d'Essen. Il sera le premier du 'Big Three' qu'il compose avec le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Britannique Tom Pidcock à lancer sa saison hivernale, non sans "quelques points d'interrogation".

"J'ai hâte d'y être", a commenté Van Aert au matin de la course. "Ma forme s'est améliorée ces dernières semaines à l'entraînement. C'est bon à prendre. Je considère le cyclocross comme une valeur ajoutée, une sorte d'objectif intermédiaire en hiver qui permet de scinder la préparation. Faire des efforts intensifs constitue un bon entraînement." Le triple champion du monde s'attend à une dure journée, sous une pluie battante. "Le parcours sera difficile."

L'incertitude demeure quant à son état de forme. "Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre aujourd'hui. Les dernières années, j'ai vraiment travaillé pour le cyclocross alors que maintenant, je me concentre sur la route. Je ne me mets pas trop de pressions à propos de mes performances dans les labourés, mais on veut toujours prester en tant que coureur. Après, je partirai en stage puis il y aura la période chargée de Noël. Mais il faudra d'abord terminer ce cross et je verrai où j'en suis."