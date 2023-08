Wout van Aert participera au Houffa Gravel samedi

"J'ai pris un peu de repos, donc je ne suis pas au mieux de ma forme", a cependant déclaré van Aert dans le communiqué de Golazo. "Mais c'est bien de tester le matériel et de voir comment il se comporte dans une telle course. J'espère apprendre quelque chose des spécialistes au départ" a ajouté le coureur de Jumbo-Visma, impatient de participer au championnat du monde de la discipline en Italie, le 8 octobre.

"Je pense qu'il est utile d'avoir participé à une course gravel au préalable. C'est une belle opportunité, près de chez moi. Je roule ici principalement parce que j'aime courir et me présenter à mes supporters et au public, et le gravel est quelque chose que j'aime vraiment".