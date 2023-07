Wout van Aert "pas découragé" après sa nouvealle deuxième place dans la 15e étape

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious) a remporté la 15e étape du 110e Tour de France, dimanche. Dans la deuxième étape alpine, en Haute-Savoie, Poels s'est imposé au bout des 179 kilomètres qui séparaient les Gets et le Bettex, avec 2:08 d'avance sur Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui s'est emparé de la deuxième place. Le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) complète le podium à trois minutes.

"Je suis très heureux au final, il n'y avait rien de plus à faire", a avoué Van Aert à Sporza. "J'y croyais, mais dans la dernière montée, les jambes n'étaient plus là et il y avait quelqu'un de bien meilleur que moi".

"Je ne voulais pas abandonner et je ne l'ai pas fait. J'ai encore du mental et je ne suis pas découragé", a-t-il poursuivi. Van Aert est passé tout près d'une victoire d'étape à plusieurs reprises, mais il n'y est pas encore parvenu dans cette édition.