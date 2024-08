Wout van Aert remporte la 7e étape et consolide son maillot vert

Deux coureurs n'ont pas pris le départ avec le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny), victime d'une commotion, et l'Italien Damiano Caruso (Bahrain Victorious), malade.

L'Espagnol Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) a constitué seul l'échappée du jour et le peloton lui a laissé plus de huit minutes d'avance. Le rythme s'est accéléré à l'approche du pied de l'Alto del 14% (2e cat.), qui doit son nom à son pourcentage maximal, seule difficulté de la journée et Isasa a été repris à 38 km du but.