Wout van Aert savoure sa victoire malgré "une vraie gaffe" dans le final à Benidorm

"Cela fait toujours du bien de remporter une course, en particulier celle-ci. J'espérais avoir de bonnes jambes aujourd'hui et ç'a été le cas. Je suis surtout content de pouvoir terminer cette course sain et sauf. Il y a eu beaucoup d'incidents. Mathieu van der Poel a également connu son lot de malchance." Le Néerlandais, tombé dans l'avant-dernier tour, a terminé 5e après dix victoires en autant de courses sur les labourés cette saison.

Van Aert a aussi eu des sueurs froides, lorsqu'il est tombé à quelques hectomètres de l'arrivée. "J'ai un peu mal après ma chute", a-t-il avoué. "C'était vraiment un mouvement très bête de ma part. Je pensais que mon avance était suffisante. je n'ai donc pas voulu prendre de risques sur les planches. Je ne devais plus sauter et j'ai passé l'obstacle en courant, après quoi je suis tombé (en essayant de remonter sur le vélo, ndlr). J'ai voulu repartir trop vite. Une vraie gaffe. Je m'en suis quand même bien sorti, même si j'ai dû parcourir les derniers mètres sans selle."