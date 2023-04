Wout van Aert se ressent toujours de sa chute au Tour des Flandres

"Cela pourrait aller mieux", a confié l'Anversois. "Je suis tombé plus durement que ce qu'il n'y paraît et que ce que je pensais aussi. Je me ressens encore de mon genou et des côtes. Je peux m'entraîner comme je le souhaite, mais pas avec les sensations souhaitées. On verra comment cela se passera dimanche. La condition est bonne, et j'essaie de me recharger mentalement pour pouvoir y aller à fond encore une fois. J'espère être présent dans le final. Je vais tout faire pour être prêt, j'ai encore quelques jours."

La reconnaissance s'est effectuée dans des conditions pluvieuses, "sur des pavés assez gras, le genre de temps où l'on attend le moment de rentrer au bus. En principe, ils annoncent plus sec pour dimanche, même s'il y aura encore des portions plus humides çà et là. Cela dit, la reconnaissance est toujours utile pour les sensations sur les pavés et avec le vélo."