Wout van Aert s'impose à Benidorm, Van der Poel chute et s'incline pour la première fois

C'est la première victoire en Coupe du monde de cyclocross cette saison pour Wout van Aert, qui avait choisi de donner la priorité à sa préparation pour la route. L'ultra-dominant Mathieu van der Poel a chuté dans l'avant-dernier tour alors qu'il faisait partie d'un groupe de tête. Il a perdu le contact, tandis que Van Aert et Vanthourenhout ont distancé leurs partenaires d'échappée.

Le champion d'Europe a lui aussi été distancé par Van Aert, qui s'est envolé malgré une frayeur tardive et un trébuchement au moment de remonter sur son vélo. Finalement, 'WVA' s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Vanthourenhout. Nys et Iserbyt sont arrivés à 7 secondes, et Van der Poel à 12 secondes. Le dernier membre du 'Big Three', le Britannique Tom Pidcock, a terminé 9e à 27 secondes.