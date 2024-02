Wout van Aert s'impose dans un sprint à trois devant Wellens et Lazkano

Wout van Aert a remporté la 76e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, course cycliste de catégorie 1.Pro, dimanche. Le coureur de Visma-Lease a Bike s'est imposé dans un sprint à trois après 196,4 km de course. Il a devancé Tim Wellens (UAE Team Emirates) et l'Espagnol Oier Lazkano (Movistar).