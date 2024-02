Wout van Aert s'offre son premier succès de la saison sur la 3e étape

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a débloqué son compteur cette saison en remportant au sprint la 3e étape du Tour d'Algarve (2.Pro) courue sur 192,2 km entre Vila Real de Santo Antonio et Tavira vendredi au Portugal.

Les Portugais Afonso Eualio (ABTF Betao-Feirense), Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), Antonio Ferreira (Efapel Cycling), Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor) et Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), l'Argentin Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) et l'Espagnol Raul Rota (Radio Popular-Paredes-Boavista) ont pris la poudre d'escampette dès les premiers kilomètres.

Salgueiro, Tivani et Figueiredo ont faussé compagnie aux autres échappés à 40 km du but. Salgueiro a finalement été le dernier à être repris à 14 km de l'arrivée. Les trains des sprinteurs se sont alors mis en route dans un final agité à cause de nombreux virages.