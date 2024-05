Wout van Aert souffre toujours des côtes et s'aligne avec "très peu d'ambition"

En outre, la perte de condition physique après sa chute a été très importante, a avoué van Aert. "Il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir m'entraîner à nouveau. On peut parler d'une pause hivernale : j'ai pris trois ou quatre semaines de congé. Malheureusement, il ne me restait plus grand-chose de ma condition physique. Je ne me suis vraiment remis à l'entraînement que depuis une quinzaine de jours, depuis que je me suis rendu en Espagne. Ce sera une course difficile au vu de ma condition physique actuelle. Je n'ai pas beaucoup d'ambition en termes de performance dans cette course."