Wout van Aert va partir en stage d'altitude pour "trouver les derniers pourcents de forme"

Wout van Aert a dominé, dimanche, le sprint de la 76e édition de Kuurne-Brussel-Kuurne, qu'il disputait pour la première fois. Le Belge de l'équipe néerlandaise Visma-Lease a Bike a changé son programme de préparation hivernale pour être en pleine possession de ses moyens pour ses grands objectifs du printemps, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il passera les trois prochaines semaines en stage à Tenerife avant de retrouver les pavés flandriens.

"J'ai pu contrôler la situation dans la finale de Kuurne-Brussel-Kuurne avec Tim Wellens, qui était très fort, et Oier Lazkano qui s'est accroché", a expliqué Wout van Aert après son succès à Kuurne. "Nous avons dominé pour la deuxième année consécutive le weekend d'ouverture en Belgique. On peut dire que c'est un très bon début de période des classiques. Cela donne toute la confiance nécessaire au groupe. Je suis personnellement très content de ma victoire à Kuurne, une très belle ligne dans mon palmarès."

Concernant plus précisément sa prestation de Kuurne, Wout van Aert a indiqué qu'il avait bien récupéré du Omloop Het Nieuwsblad de samedi. "Je pense même que mes jambes étaient encore meilleures à Kuurne. J'en suis très content. C'est le fruit de ma préparation hivernale qui a été différente cette année. J'ai disputé moins de cyclocross, j'ai participé à quelques courses en Espagne (Algarve, Clasica Jaen, Clasica Almeria). Commencer plus tôt sur la route est nouveau pour moi. Je pars maintenant pour un stage d'altitude de trois semaines à Tenerife, au lieu de faire beaucoup de courses en mars comme avant. Le but est de trouver les derniers pourcents de conditions en vue des monuments printaniers que je vais disputer."