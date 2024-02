Xaydée Van Sinaey heureuse de la 6e place: "Je ne m'y attendais pas"

"Je suis très heureuse", a réagi Van Sinaey au micro de Sporza. "Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. La semaine passée, ce n'était pas bon (39e à Hoogerheide en Coupe du monde, ndlr), donc je n'avais pas beaucoup d'espoir et je ne me suis pas mise beaucoup de pression. Mais sur un parcours aussi dur, les plus fortes étaient à l'avant, comme je l'avais prévu, et je me sentais super bien. J'en suis très heureuse."

Van Sinaey avait choisi les grifo comme profil de pneus sur le parcours boueux de Tabor. "Je n'ai pas beaucoup de puissance. Les rhino sont très durs à pousser, donc si j'ai le choix, je prends les grifo. Sanne Cant m'avait conseillée les grifo et je l'ai écoutée. Elle avait raison, je suis heureuse de cela."