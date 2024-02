Zoe Bäckstedt domine la course des espoirs dames, les trois Belges dans le top-10

La Britannique Zoe Bäckstedt, 19 ans, a survolé la course espoirs dames (U23) des Mondiaux de cyclocross, dimanche, à Tabor.

Les trois Belges engagées ont terminé dans le top-10: Xaydee Van Sinaey a pris la sixième place à 2:14, Julie Brouwers est neuvième à 3:03 et Fleur Moors dixième à 3:05.

Partie en tout début de course, Bäckstedt comptait déjà 23 secondes d'avance à la fin du premier tour. Elle s'est imposée avec 44 secondes d'avance sur la Tchèque Kristyna Zemanova. La Néerlandaise Leonie Bentveld a compété le podium à 55 secondes. Viennent ensuite la Canadienne Isabella Holmgren (+1:08) et la Luxembourgeoise Marie Schreiber (+1:42).

La fille de l'ancien coureur suédois Magnus Bäckstedt, vainqueur de Paris-Roubaix 2004, ajoute un nouveau maillot à sa collection, qui comprend notamment celui de championne d'Europe espoirs et ceux de championne du monde et d'Europe juniores. Elle est aussi double championne du monde juniores sur route et championne d'Europe espoirs du contre-la-montre.